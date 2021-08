In spiaggia con gli amici a quattro zampe: il Cilento “Pet Friendly”

- Ads -

Con l’arrivo delle vacanze, è tempo di sole, mare e spiaggia, anche per i nostri amici animali. Molto spesso, durante la stagione, sentiamo parlare di abbandono, tuttavia sono tante, invece, le famiglie che decidono di regalare un pò di relax anche al proprio cane.

Sempre più diffuse le spiagge per gli amici animali

Negli ultimi anni, in Italia e soprattutto nel Cilento, sono nate tantissime spiagge pronte ad accogliere gli animali, basta cercare le dog beach e gli stabilimenti balneari dog friendly, strutture ricettive felici di accogliere gli animali da compagnia e i loro padroni.



Sempre più “Pet Friendly“ il Cilento, in passato le aree per ospitare gli amici a quattro zampe si sono estese sempre più.

Questo oltre a rappresentare una situazione di comfort per le famiglie, serve anche anche a combattere la piaga degli abbandoni.

Ovviamente, c’è qualche piccola regola da seguire per la convivenza con gli animali sulle spiagge, munirsi quindi di kit per i bisogni.

L’esempio del Cilento: ecco le spiagge Pet Friendly

Il Cilento è all’avanguardia, ricordiamo che Pollica è stato il primo comune ad istituire una spiaggia a quattro zampe, poi, successivamente, anche Capaccio-Paestum, Policastro, Sapri, Palinuro.

Certamente il Cilento può vantare il primato in tutta la Campania per essere stato il leader in quanto spiagge per gli amici animali.