Il Covid non ha spezzato il legame tra Teggiano e la Principessa Costanza

“Il legame tra Teggiano e la «sua» Principessa Costanza nemmeno il Covid lo può spezzare e il nostro impegno per la valorizzazione della città d’arte del Vallo di Diano prosegue senza sosta, nonostante la pandemia”.

Questo è il messaggio che il Presidente Biagio Matera e tutta la Proloco di Teggiano hanno voluto trasmettere nei tre giorni di eventi, tenutesi a Teggiano, dall’11 al 13 agosto, in coincidenza proprio con il tradizionale calendario che da sempre si dedica all’affascinante rivisitazione storica.

Il Covid e le sue diverse varianti, impediscono da due estati di portare in scena le rinomate nozze tra Costanza di Montefeltro e Antonello Sanseverino, che si svolsero nel 1480. Il grande flusso di utenza che ogni anno si reca per assistere alla manifestazione dai toni storici, tra le botteghe e lo spettacolo degli sbandieratori e dei fuochi pirotecnici, avrebbe impedito di gestire le limitazioni imposte dell’emergenza sanitaria.

Ma nonostante ciò, il messaggio della Pro Loco è arrivato in maniera chiara, come testimonia il successo dei tanti eventi programmati e portati a termine nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

“Siamo molto soddisfatti -conferma il presidente Biagio Matera- per quello che siamo riusciti a fare, nonostante le difficoltà legate al periodo che stiamo vivendo”.

A conclusione delle serate, si è tenuto un momento molto emozionante, con la presentazione di un video che la Pro Loco Teggiano ha voluto realizzare, dedicandolo a tutti gli innamorati della Principessa Costanza e di Teggiano.

Così per alcuni minuti, attraverso lo schermo allestito in Piazza San Cono, è sembrato di rivivere l’atmosfera del Corteo Storico e lo scorrere delle immagini ha reso vivissimo il ricordo della manifestazione, valorizzando al tempo stesso i luoghi più belli di Teggiano.

“Il nostro video -spiega il presidente Biagio Matera- ha voluto anche costituire un ponte ideale verso il 2022, e l’invito a Teggiano per il prossimo anno. Pensiamo sia arrivato un po’ a tutti ovunque, attraverso le migliaia di visualizzazioni che ha ricevuto sui nostri social”.