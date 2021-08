Risse ad Agropoli: protagonisti identificati e denunciati

- Ads -

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Fabiola Garello, hanno identificato donne e uomini partecipanti alla lite avvenuta la notte scorsa in via Giolitti e li hanno deferiti all’Autorità giudiziaria per rissa aggravata. Un importante ausilio alle indagini è venuto dai filmati dell’impianto di videosorveglianza comunale e quello di privati.

Per l’episodio avvenuto invece all’alba di oggi, i Carabinieri sono arrivati durante la rissa identificando 5 ragazzi non del posto e 2 appartenenti alla locale comunità rom.

Anche in questo caso, tutti sono stati deferiti alla competente Autorità giudiziaria per rissa aggravata.

“I Carabinieri, nonostante le difficoltà, operano un controllo costante del territorio, facendo un lavoro importantissimo relativamente a sicurezza ed ordine pubblico, per il quale li ringrazio a nome di tutti – dice il sindaco Adamo Coppola – Torno a stigmatizzare, ovviamente, i comportamenti violenti perché la violenza non è mai la soluzione ad alcuna questione. Infine, ci tengo anche a consigliare di non generalizzare rispetto alla provenienza quando accadono fatti del genere, in quanto il comportamento di taluni non può andare a macchiare l’educazione e il rispetto di tanti altri”.