Bagnanti in difficoltà salvati della Guardia Costiera di Palinuro

Delicata operazione di salvataggio compiuta dal personale della Guardia Costiera di Palinuro, in una giornata caratterizzata dal mare mosso.

Quattro turisti nonostante le pessime condizioni meteo marine e la presenza di bandiera rossa che segnalava il pericolo per la balneazione si sono tuffati in acqua in prossimità della spiaggia libera in località “Acquabianca” del Comune di Pisciotta.

Gli stessi nonostante il supporto di personale addetto al Salvataggio della Società Nazionale di Salvamento del Comune di Pisciotta non riuscivano, a causa delle forti correnti presenti in zona, a raggiungere la riva.

Da lì sono scattate le richieste di soccorso tramite il 1530 da personale presente in spiaggia.

Tempestivo l’intervento del battello pneumatico GC B65 della Guardia Costiera partito dal Porto di Palinuro, ed impegnato nell’operazione mare sicuro.

I militari a bordo del battello hanno raggiunto con immediatezza il luogo delle operazioni traendo in salvo, con abilità ed esperienza marinaresca, dapprima i 4 turisti in difficoltà conducendoli al sicuro presso il vicino Porto di Pisciotta ove tutti sono stati sottoposti alle cure del 118 precedentemente allertato e successivamente sono ritornati a prestare assistenza anche ad un bagnino che stremato dalle operazioni di salvataggio rischiava anch’egli di essere trasportati a largo.

Per uno dei 4 naufraghi è stato necessario il trasporto presso l’Ospedale Civile di Vallo della Lucania per le cure del caso.