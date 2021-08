Agropoli: punta a riqualificare locali della scuola media “Rossi Vairo”

- Ads -

AGROPOLI. Il comune di Agropoli, retto dal sindaco Adamo Coppola, punta a riqualificare alcuni locali della scuola media Gino Rossi Vairo, di via Aldo Moro, l’ex via Taverne.

L’Ente ha intenzione di sfruttare il bando del MIUR (Ministero per l’Università e la Ricerca) destinato ai comuni che si trovano in regioni meno sviluppate ed in transizione (tutte quelle del Mezzogiorno più l’Abruzzo) adeguando la palestra e gli impianti sportivi adibiti ad uso didattico.

Il progetto presenta un quadro economico di spesa di 350.000 euro: di questa somma 285.939,62 saranno impiegati per l’esecuzione dei lavori, la restante parte andrà al capitolato dedicato alle spese tecniche ed al pagamento dell’ IVA.

Le domande sono state presentate attraverso l’area riservata del portale del MIUR per mezzo del sistema informativo predisposto.