Un libro sulle origini del dialetto di Celle e Poderia

È stato presentato nell’aula consiliare del comune di Celle di Bulgheria, in diretta facebook causa contingenza pandemica, il libro “Il Dialetto è Amore per le nostre Origini”, voluto dalla Proloco Monte Bulgheria e patrocinato dal comune di Celle di Bulgheria, per esaudire un desiderio del compianto presidente Fedele Magliano.

Il libro, scritto a più mani, mostra le differenze dialettali dello stesso comune tra il Cellese ed il Poderiano, due dialetti distinti per origine, uno con Origini Bulgare e l’altro con Origini Greche, ma appartenenti allo stesso territorio.

Padre Gabriele Marino, il Sindaco Gino Marotta, il Parroco Don Vincenzo Contaldi, il presidente della Proloco Monte Bulgheria Francesco Pepe ed il Consigliere Comunale delegato alla Cultura Angelo Carelli hanno discusso delle differenze dialettali e dell’appartenenza a seconda della fonetica delle due comunità.

Il libro verrà poi presentato al pubblico in occasione della giornata mondiale del dialetto che dovrebbe tenersi il 17 Gennaio 2022 sperando nel termine del periodo pandemico.