L’almanacco del 17 agosto 2021

E’ il 229° giorno dell’anno, 33ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 136 giorni.

Santi del giorno

San Giacinto (Sacerdote)

Santa Chiara di Montefalco (Religiosa)

San Mirone di Cizico (Sacerdote e Martire)

San Mama di Cesarea di Cappadocia

San Nicola (Nicolò) Politi (Eremita in Sicilia)

Santa Giovanna della Croce (Jeanne Delanoue, Fondatrice)

Etimologia

Giacinto, dal greco “YAkinthos”, il giovane figlio del Re di Sparta ucciso da una freccia e tramutato in fiore, deriva questo personale latinizzato poi in “Hyacinthus” e “Hyacintha,” oggi scarsamente diffuso in tutta Italia.

Proverbio del giorno

Ogni uccello, d’agosto è beccafico.

Aforisma del giorno

Gli uomini sono sempre sinceri. Cambiano sincerità, ecco tutto. (T. Bernard)

Accadde Oggi

2005 – Google acquisisce Android

1908 – Proiettato il primo cartone animato della storia

1945 – Orwell pubblica la Fattoria degli animali

Sei nato oggi?

Sei emotivo, passionale, capace di sentimenti così forti da divenire esasperati. In amore adori le situazioni complicate e più la conquista è difficile, più ti affascina. Nel lavoro dimostri grandi capacità di resistenza e un’incredibile forza di volonta che ti porterà a raggiungere quel successo cui da sempre aspiri.

Celebrità nate in questo giorno

1960 – Sean Penn

1943 – Robert De Niro

1936 – Mogol



Scomparsi oggi

1977 – Elvis Presley

2010 – Francesco Cossiga