Giungano: Comune approva l’adeguamento della scuola materna

GIUNGANO. Il Comune, retto dal sindaco Giuseppe Orlotti, ha approvato il progetto di adeguamento della scuola materna.

L’Ente punta alle risorse provenienti dal Ministero dell’Interno che assegnate dai fondi europei, precipue per questa tipologia di interventi.

Redatto, quindi, il quadro economico di spesa, per una somma di 199.969,33 euro.

La parte consistente di queste risorse è assegnata all’esecuzione materiale dei lavori per 128.093 euro: la restante parte al capitolato per le forniture (attrezzature ed arredi funzionali) e per le spese tecniche e di collaudo, oltre al pagamento degli oneri previsti per legge.

Gli enti locali avevano tempo per richiedere il contributo fino al 5 agosto attraverso l’apposita piattaforma a loro servizio.

L’obiettivo dei lavori è quello di garantire una migliore fruizione della mensa scolastica della scuola.