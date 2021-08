Capaccio, malore in mare: muore turista

Malore in mare, muore turista di 74 anni. È successo a Capaccio Paestum in località Torre di Mare, nei pressi del lido La Gondola intorno alle 19. Vincenzo Manfellotti, questo il nome della vittima, era in spiaggia con la moglie.

All’improvviso, mentre si trovava in acqua, è stato colpito da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo nonostante i tentativi di soccorso.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato una ambulanza della Croce Gialla di Agropoli ma i sanitari non hanno potuto far nulla. Presenti anche i Carabinieri di Capaccio Scalo. La salma è ancora sul posto, in attesa delle disposizioni del magistrato.