Agropoli, arriva la proposta: cittadinanza onoraria per Michele Pecora

Un ferragosto magico per la Città di Agropoli, che nella splendida location del Castello Angioino Aragonese ha ospitato il cantautore locale Michele Pecora.

Un’unica data di rilevanza in un cartellone di eventi molto magro. Sarà stato forse questo a far sbalzare subito il concerto in sold out o forse l’affetto che il paese nutre per la carriera così brillante che ha vissuto uno dei suoi figli.

Un affetto ricambiato, vista la grande commozione dimostrata da Michele Pecora sul palco, facendo rifiorire nel pubblico calore e nostalgia.

Al culmine dello spettacolo il primo cittadino Adamo Coppola ha annunciato il desiderio di portare in consiglio la proposta di rendere Michele Cittadino Onorario, per il grande lustro che ha apportato più di altri alla Città.

“Era lei” è il brano più famoso di Michele Pecora che è stato la colonna sonora di tante estati, ma lo ricordano tutti anche per “Me ne andrò”, “Te ne vai”, “Rivoglio la mia vita”, “Vestita di bianco”, “La mia casa” e il più recente “I poeti”, che lo ha visto trionfare su RAI 1, nella trasmissione “Ora o mai più”, condotta da Amadeus.