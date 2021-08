Roscigno: ok a lavori per il Centro Polifunzionale

ROSCIGNO. Il Comune, retto dal sindaco Pino Palmieri, ha approvato il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del Centro Polifunzionale per le famiglie di via IV Novembre.

Previsto un quadro economico di spesa fissato in 300.000 euro: di questa somma 225.750 euro sono per i lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, la restante è a disposizione della stazione appaltante per gli imprevisti, le spese tecniche ed il pagamento dell’IVA.

Il progetto è stato candidato all’avviso pubblico del Ministero dell’Interno, un bando che assegna risorse per il quinquennio 2021-2025 e destinato ad iniziative di riqualificazione di nidi, scuole dell’infanzia, centri polifunzionali per servizi alle famiglie e riconversione degli spazi nelle scuole dell’infanzia.