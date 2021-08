Felitto, un corso di prevenzione contro la violenza sulle donne

FELITTO. Comune in campo contro la violenza sulle donne. L’Ente ha concesso il patrocinio all’Accademia UDS di Salerno che svolge corsi proprio per imparare a difendersi da forme di violenza urbana e domestica per donne di età compresa tra i 13 e i 65 anni.

Accolta dunque la richiesta dell’associazione di promozione sociale accreditata nella pratica e divulgazione di tematiche riguardanti categorie in difficoltà presieduta da Danilo Salvatori. Quest’ultima ha ottenuto un contributo economico ed uno spazio di proprietà dell’Ente gratuito, all’aperto e al coperto.

“Un’ iniziativa di carattere sociale, di sicura valenza aggregativa” – spiegano da Palazzo di Città – “che vedrà coinvolto un numero cospicuo di persone e quindi meritevole di sostegno da parte dell’Ente”.