La guida delle località costiere del Cilento più belle e accoglienti

Il Cilento, anche quest’anno, conquista titoli e riconoscimenti straordinari: il mare più bello e le località turistiche meglio attrezzate attirano migliaia di turisti, italiani e stranieri. Per scegliere il sito più adatto alle proprie esigenze, InfoCilento vi offre una guida delle località costiere del Cilento.

La prima tappa di questo viaggio ci porta a Capaccio Paestum, il primo paese del territorio cilentano che incontriamo arrivando da Salerno. Se si arriva con il treno c’è proprio la fermata!

Il Comune di Capaccio Paestum è stato premiato con la Bandiera blu 2021 per il settimo anno consecutivo, ottenendo il riconoscimento dalla Fee, la Foundation for Environmental Education per le le località balneari d’eccellenza sulla base di 32 criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, dalla depurazione delle acque alla gestione dei rifiuti, dalle piste ciclabili agli spazi verdi, ai servizi degli stabilimenti balneari.

Il Comune può, inoltre, vantare l’assegnazione delle vele di Legambiente e Touring Club.

Quasi tutto il litorale ha ottenuto dall’ARPAC una classificazione “eccellente”.

Per chi visita Capaccio Paestum, tappa essenziale è il Parco Archeologico di Paestum, uno tra i più importanti musei archeologici dell’Italia Meridionale. I tre Templi di Paestum sono conservati in condizioni ottime e sono considerati gli unici esempi di architettura Magno-Greca. Sono il Tempio di Hera I o chiamato anche la Basilica di Paestum, il Tempio di Hera II o detto Tempio di Nettuno e infine il più piccolo il Tempio di Cerere.

Il Museo e l’Area Archeologica (i Templi) sono aperti tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30 (ultimo ingresso: area archeologica 18:30, museo 19:00) è consigliata la prenotazione ma non è obbligatoria.

Durante tutto l’anno, i templi e il museo ospitano eventi, concerti, passeggiate notturne e convegni.

Avete voglia di visitare il comune di Capaccio Paestum? Allora buon divertimento e… alla prossima tappa!