Cuccaro Vetere: ok al restyling di locali da adibire a Museo

Il Comune di Cuccaro Vetere, guidato dal sindaco Aldo Luongo, ha approvato il progetto relativo ai lavori di “ristrutturazione dei locali da adibire a Museo in Via Convento” per l’importo complessivo di 8.900,00 euro.

La legge 27 dicembre 2019 assegnava ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

Il Comune cilentano, con precedente atto, aveva disposto la costituzione del Museo della tradizione locale, della Montagna e dei Mezzi di trasporto antichi. Per questo si è provveduto al fitto dei locali del Convento che ora beneficiano di talune risorse per piccoli interventi di restyling.

Il tema principale del museo è la tradizione locale intorno all’universo della carrozza, degli accessori da viaggio, finimenti per l’attacco, abiti, cappelli, guanti, ferri, tutto ciò che rappresenta una grande testimonianza di quello che fu il mezzo di trasporto più utilizzato fino all’invenzione dell’automobile.