Castellabate: “turista morto dopo vaccino”, ma è una fake news

Malore improvviso, muore turista. L’episodio si è verificato la notte scorsa in una struttura alberghiera di Santa Maria di Castellabate. L’arrivo delle ambulanze in pieno centro non è passato inosservato è di lì a poco hanno iniziato a diffondersi voci infondate sul decesso.

Qualcuno, infatti, ha collegato il decesso all’inoculazione del vaccino. Sui social è stato pubblicato anche un video in cui si sosteneva questa tesi ed è bastato poco affinché la voce si diffondesse a macchia d’olio, provocando rabbia e indignazione.

È stato così necessario l’intervento del sindaco facente funzioni Luisa Maiuri per chiarire la situazione.

“Sta circolando sui socia il video di un signore che sta diffondendo delle notizie assolutamente non veritiere – spiega Maiuri – Purtroppo, effettivamente, ieri sera un ospite di una struttura ricettiva di Castellabate è deceduto per cause naturali e non assolutamente a seguito dell’inoculazione di vaccino in piazza Lucia”. Infine il monito: “Rammento che la diffusione di notizie false è reato”.