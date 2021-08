Capaccio Paestum, ok all’ampliamento della scuola dell’infanzia

CAPACCIO PAESTUM. Via libera ai lavori di ampliamento alla scuola dell’infanzia in località Borgonuovo. Lo ha stabilito nelle scorse settimane l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri.

Una necessità essendo la struttura interessata da un apprezzabile incremento delle iscrizioni, ma è una di quelle con maggiori criticità, rilievi per altro segnalati non solo dalla dirigente scolastica, ma anche dall’Ufficio Urbanistico che, dalle risultanze dei sopralluoghi, individuò questi lavori come urgenti, al fine di creare le nuove sezioni aggiuntive.

“Tra gli obiettivi primari che questa Amministrazione intende perseguire” – dichiarano da Palazzo di Città – “c’è anche la determinata importanza del Diritto alla cultura e all’istruzione. Alla luce di tali obiettivi l’Amministrazione ha da sempre intrapreso misure volte a rendere le strutture scolastiche fruibili e adeguate a tutte le misure come prescritto dai provvedimenti governativi e regionali vigenti”.