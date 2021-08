A Novi a Velia arrivano le little free libraries

La Proloco di Novi Velia, in collaborazione con il Comune di Novi Velia, ha installato le little free libraries, le casette dei libri dove ognuno provare trovare il libro che fa per sé.

Si può prendere un libro, leggerlo, tenerlo o riportarlo alla casetta. Si può anche donare un libro.

Si possono trovare le little free libraries presso le panchine in Via Olmo o al Parco giochi.

Le little free libraries, spiegano dall’associazione, “sono anche un modo per ringraziare tutti i novesi che hanno scelto di destinare il 5×1000 alla Pro loco”.

A lanciare l’idea delle little free libraries, la dottoressa Valeria Romanelli che ha anche donato dei libri.

A realizzare le casette, con il presidente della Pro Loco Maurizio Musto anche Gaetano Musto e Giuseppe Iannuzzi. Tanti altri cittadini di Novi Velia hanno però fatto la loro parte.