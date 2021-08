Sporting Sala Consilina: si avvicina l’esordio in Serie A2

La scorsa stagione lo Sporting Sala Consilina è stata una delle grandi protagoniste in Serie B vincendo il girone F ed ottenendo la promozione in Serie A2. Il Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie A2 ha presentato, nei giorni scorsi, il girone C, mentre nei prossimi giorni stilerà il calendario delle gare.

Sporting Sala Consilina nel girone C di Serie A2

Lo Sporting Sala Consilina è pronto alla nuova stagione d disputare in Serie A2. Le squadre che dovrà sfidare sono: Active Network C5 Viterbo(RM), Benevento, Ecocity Futsal Cisterna Gonzano (RM), Futsal Fortitudo Pomezia (RM), Italpol calcio a 5 Pomezia (RM), S.S. Lazio Calcio a 5 (RM), Mirafin Calcio A 5 Ardea (RM), CLN CUS Molise Campobasso, ASD Nordovest Roma, Tombesi C5 Ortona (CH), Futsal Academy Pescara ed infine Roma calcio a 5 Roma.

Riconferma per Santoro

Nei giorni scorsi i salesi hanno rinnovato la sponsorizzazione con Zeus, azienda leader nell’abbigliamento sportivo internazionale annunciando una gradita riconferma. Mattia Santoro sarà un giocatore dello Sporting Sala Consilina anche nella stagione 2021/22. Il portiere che lo scorso anno ha sempre risposto presente appena è stato chiamato in causa, guadagnandosi cosi la permaneza in terra salese.



Le parole del calcettista

”Sono orgoglioso di essere stato riconfermato in questa fantastica squadra. Spero di dare il mio contributo e di aiutare il mister ed i compagni a raggiungere nuovi traguardi. Sala Consilina è l’ambiente giusto per poter far bene e per crescere. Vamos Sporting”.