Meteo: il Caldo Africano non molla la presa | VIDEO

Siamo alle prese con un’ondata di caldo divenuta storica per l’Italia. La Sicilia ha toccato il valore più alto mai registrato in Europa, ben 48,8 gradi. Deve esser chiaro che queste temperature non rappresentano l’estate mediterranea bensì sono l’ennesimo segnale del cambiamento climatico in cui ormai siamo dentro.

Nei prossimi giorni l’alta pressione africana insisterà sulla penisola con ancora sole e caldo sul Cilento.

Ecco in dettaglio le previsioni per il week end:

SABATO: tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Temperature al di sopra della media.

DOMENICA: soleggiato e molto caldo ovunque.