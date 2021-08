Agropoli, Adamo Coppola su estate, politica e programmi futuri | VIDEO

AGROPOLI. Siamo nel clou della stagione estiva. Un momento importante per la città di Agropoli da sempre tra le mete turistiche più rinomate del comprensorio cilentano. Ma siamo anche alla vigilia dell’apertura della campagna elettorale: da settembre le forze politiche locali saranno in campo per le amministrative della primavera del 2022.

Per questo abbiamo incontrato il sindaco di Agropoli Adamo Coppola con il quale abbiamo fatto una lunga intervista per parlare dell’estate, del problema posidonia, ma anche del bilancio che dovrà essere approvato nelle prossime settimane e della situazione politica locale.

Il primo cittadino ha precisato che lavorerà per la riconferma e che a sostenerlo ci sarà anche l’ex sindaco Franco Alfieri. Sul malcontento che si registra in città Coppola si è detto certo di poter riconquistare fiducia e consenso degli agropolesi.

Durante l’intervista non è mancata qualche tiratina d’orecchio ad alcuni componenti della sua maggioranza.