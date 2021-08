Medici no vax: nel salernitano sono meno di 10

Anche i medici fanno i furbetti del vaccino. E pur di non presentarsi all’appuntamento trovano scuse e pretesti, a volte anche improbabili. C’è per esempio chi prenota e poi preferisce saltare così da evitare la lettera di richiamo e le conseguenti sanzioni previste dalla legge tra cui il demansionamento e la sospensione dall’ordine professionale fino al mancato accreditamento dello stipendio.

Spesso i furbetti vengono scoperti e sempre più sta scattando la sospensione dal lavoro per quanti si dichiarano no vax.

Medici no vax, la situazione nel salernitano

In Provincia di Salerno la situazione sembra essere positiva. Secondo il monitoraggio effettuato dall’Asl, in considerazione del pressing effettuato dalla regione Campania, il numero di medici no vax non arriva alle 10 unità. E’, fortunatamente, molto esigua la pattuglia di operatori della Sanità che hanno rifiutato o rinunciato ad immunizzarsi contro il Covid.

Una buona notizia considerato che chi è contrario al vaccino va spesso alla ricerca di dimostrazioni scientifiche delle proprie tesi. Solitamente ad “avvalorarle” sono canali di fake news, altre volte il conforto per i no vax arriva dagli stessi medici seppur il numero di camici bianchi contrari al vaccino anticovid e sempre minore.