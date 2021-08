Lo yacht di Valentino approda a Scario

Con l’approdo del “TM Blue One” dello stilista Valentino Garavani continua la saga dei maxiyacht che attraccano nel Cilento.

Lo yacht dello stilista, imperatore dell’eleganza made in Italy, porta un nome legato in modo indissolubile ai genitori di Valentino: T e M, infatti, sono le iniziali rispettivamente della mamma Teresa e del papà Mauro.

Il TM Blue One è una nave storica varata nel 1988 dai Cantieri Picchiotti di Viareggio per il famoso couturier italiano che era all’apice del successo. Per l’occasione Valentino volle a “bagnare” lo scafo una madrina d’eccezione, l’incantevole Sophia Loren.

La motonave al momento del varo misurava 41 metri ma sette anni fa, nel 2014, è stata allungata e riprofilata fino a raggiungere una lunghezza di 49 metri e 9 di larghezza, allestimento eseguito con particolare accuratezza dalla Lusben di Viareggio.

La livrea blu, con banda azzurra e strutture sopracoperta bianche, richiama alla mente quei blazer blu sopra una maglietta bianca, divise tipiche del classico yachtman.

L’imbarcazione in alluminio stazza 460 tonnellate e può ospitare fino a 10 ospiti più 9 membri d’equipaggio. Il “TM Blue One” batte bandiera italiana e questo fa onore a Valentino che non ha scelto, diversamente da molti altri imprenditori, di registrare la propria imbarcazione in uno dei paradisi fiscali.