Il sindaco di Rofrano Nicola Cammarano: “Sono positivo al covid”

ROFRANO. Anche il sindaco Nicola Cammarano positivo al covid. E’ stato lui stesso ad annunciarlo dopo essersi sottoposto autonomamente ad un tampone. Screening anche per i dipendenti comunali, finora tutti negativi, ma lunedì verranno ripetuti.

Nicola Cammarano positivo al covid, l’annuncio

«Sabato abbiamo fatto una festa a Rofrano, consentita dalla legge. Anche un altro commensale è risultato positivo – ha spiegato il primo cittadino Nicola Cammarano- ho provato a chiamare tutti i contatti e invito chiunque abbia avuto contatti con me a segnalarlo o a farsi il tampone a stare più tranquilli».

Il primo cittadino ha disposto la chiusura degli uffici comunali, degli impianti sportivi e del parco giochi. Sospese tutte le attività ludiche.



«Il covid circola a Rofrano. Vi invito alla prudenza», le parole di Nicola Cammarano. Il primo cittadino era vaccinato con entrambe le dosi. E’ in buone condizioni; il covid si è manifestato con un leggero stato febbrile.

Nei giorni scorsi erano risultato positivo anche un medico del distretto sanitario Sapri – Camerota e il figlio maggiore del sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato.

In questi giorni i contagi stanno aumentano, soprattutto tra i più giovani. Per fortuna le condizioni di tutti i positivi sono buone. Sono perlopiù asintomatici o hanno lievi sintomi, come il sindaco Nicola Cammarano.