Presentazione Gelbison: le prime dichiarazioni dei vallesi

Giornata di presentazione oggi in casa Gelbison che, alle 19:00 circa presso la sala stampa dello stadio “Giovanni Morra”, ha lasciato parole per stampa e tifosi in vista della prossima annata. Il campionato alle porte, in attesa di conoscere il girone di collocamento per i cilentani, sarà per i rossoblù l’undicesimo consecutivo in Serie D. A fare da padroni di casa il presidente Maurizio Puglisi, il dirigente Nicolò Pascuccio e il nuovo tecnico Gianluca Esposito, che dopo Agropoli e Santa Maria approda cosi a Vallo della Lucania. Questo un estratto delle parole dei tesserati vallesi.

Gelbison: la presentazione

Le parole di dichiarazioni del presidente Puglisi

“Non abbiamo mai smesso di lavorare, visto che abbiamo finito tardivamente la scorsa stagione. Abbiamo fatto di un dogma lo spirito aziendalista, si è confermato il gruppo dello scorso anno completando i reparti di comune accordo con il nuovo mister. Vogliamo essere vincenti e non vittoriosi. Siamo felici di rappresentare il Cilento in giro per l’Italia. Il mister lo conosciamo bene, ci lega uno spirito di amicizia siamo sicuri sia la scelta migliore. Serie C? Un sogno che vorremmo centrare”.

Le esternazioni di Nicoló Pascuccio

“Il nostro progetto è stato sempre nel vivo, lavorando spesso dietro le quinte. Abbiamo lavorato con la massima professionalità in maniera costante nel tentativo di dare lustro al Cilento e a Vallo della Lucania. Stiamo cercando di migliorare quello che si è fatto lo scorso anno, ma su questo poi lo dirà il campo. Valuteremo possibilità e occasioni sul mercato, dove restiamo vigili”.

Le dichiarazioni del tecnico Gianluigi Esposito

“La Gelbison ha una visione societaria di categoria superiore. Ogni soggetto deve prendersi a cuore questo per progetto. Arrivo a Vallo dopo tante delusioni da avversario, si punterà a fare qualcosa di importante, come già nell’anno passato. È la mia terza esperienza nel Cilento e ora sono felicissimo di essere qui e di guidare questo gruppo. Sono contento della rosa che mi è stata affidata”.