Franco Cariello presenta “San Giovanni a Piro chiese, cappelle e confraternite”

Oggi, Giovedì, 12 agosto, a San Giovanni a Piro, Franco Cariello presenterà “San Govanni a Piro chiese, cappelle e confraternite”: pregevole studio sugli elementi essenziali di una cultura spirituale dominante, esercitata nel piccolo paese cilentano e da cui ha inizio una ricerca documentata che porterà all’autenticità del luogo e dei suoi volti.

“Abbiamo percorso in lungo e in largo il territorio del vecchio Casale di San Giovanni a Piro, abbiamo scritto di chiese e cappelle racchiuse fra le sue antiche mura e immerse nel verde delle sue campagne, abbiamo parlato di Confraternite e dei loro riti, abbiamo rivissuto secoli d’intensa devozione popolare per proporre la lettura della storia di una comunità attraverso la storia della sua vita religiosa. Non è una semplice ricerca sulla vita religiosa di San Giovanni a Piro – spiega l’avv. Franco Maldonato, Direttore del Polo Museale di San Giovanni a Piro – E’ un autentico libro di storia. Perché, muovendo dalla ricostruzione delle sedi, grandi e piccole, del culto cattolico, disseminate fuori e dentro le mura, finisce per indagare sulla fondazione della comunità locale, sulla sua crescita culturale e sulle sue alterne vicende, nel contesto dell’epifania dell’evo di mezzo e dei primi bagliori dell’incipiente splendore rinascimentale. All’insegna di un metodo che non si appaga delle verità rivelate ma sottopone a rigorosa critica tutti gli approdi precedenti: come a proposito del nome della comunità”.

Franco Cariello, studioso di storia locale di San Giovanni a Piro, ne discuterà, in piazza Teodoro Gaza, con l’avv. Franco Maldonato e Felice Grieco. L’apertura della serata culturale è prevista per le ore 21.30

Scheduled Cilento Eventi San Giovanni a Piro, Salerno, Campania, Italia Map