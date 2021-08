Agropoli, ancora un tentativo di truffa del pacco

AGROPOLI. “Signora, c’è un pacco per sua nipote”. E’ stato più o meno questo il contenuto di una telefonata effettuata da un uomo che ha tentato di raggirare un’anziana residente ad Agropoli. Per fortuna il tentativo di truffa non è andato in porto.

Truffa del pacco: il modus operandi

Il caso ha interessato una anziana residente in località Moio alla quale nei giorni scorsi è arrivata una telefonata. Un uomo, fingendo di essere il nipote, ha annunciato l’arrivo di un corriere al quale avrebbe dovuto consegnare dei soldi in cambio di un pacco.

Come sempre accade il truffatore conosceva numeri di telefono e nomi dei familiari delle persone più vicine alla donna risultando molto convincente.

In questo caso, però, il raggiro non è andato in porto. Stando a quanto segnalato dai residenti della frazione agropolese questo tentativo di truffa non rappresenterebbe un caso isolato. Diversi gli episodi segnalati. Purtroppo in passato ci sono state anche truffe andate in porto.

La raccomandazione è sempre la stessa per tutti: ogni qualvolta si verificano episodi simili bisogna contattare senza esitare il 112. Gli operatori sapranno fornire adeguato supporto, ovviamente anche con l’invio di agenti in borghese, al fine di cercare di cogliere sul fatto i delinquenti.