A Capaccio i falò di Ferragosto li organizza il Comune

Il Comune di Capaccio Paestum illumina la notte di Ferragosto con cinque falò lungo le spiagge della città. L’iniziativa nasce per offrire a cittadini e turisti la possibilità di godere dei tradizionali falò in piena sicurezza. I fuochi saranno infatti realizzati su apposite piazzole allestite per l’occasione e saranno sorvegliati da personale specializzato.

Il Comune si fa carico di allestire i falò per offrire una valida alternativa a chi non vuole rinunciare alla tradizione e dunque per evitare l’accensione indiscriminata di fuochi, con conseguente pericolo e rischio di abbandono di rifiuti sulle spiagge.

I cinque punti individuati sono le spiagge collocate tra lido Kennedy e Chelys, tra lido Laura e lido Dum Dum, tra lido Nettuno e lido Cerere, tra lido Venere e lido Brigantino e, in località Torre, nella spiaggia adiacente lido Cinzia.

Nessun falò, invece, ad Agropoli: “Quest’anno abbiamo riproposto l’ordinanza che vieta falò e bivacchi in spiaggia dal 14 al 16 agosto. Ancora sono vive nella mente le immagini degli arenili letteralmente devastati degli scorsi anni.

Abbiamo deciso di porre un freno a questa inciviltà ormai da qualche anno con ottimi risultati. Ci sono tanti modi per divertirsi e noi invitiamo a farlo in modo sano e rispettoso delle persone e delle cose”.