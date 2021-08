Michele Marmo Presidente della Conferenza dei Sindaci del Distretto Sanitario 72

Nella seduta del 9 agosto è stato eletto il nuovo Presidente della Conferenza dei Sindaci del Distretto Sanitario 72 – ASL SA, nella persona del Sindaco di San Rufo, Michele Marmo.

All’amministratore valdianese gli auguri del sindaco di Sala Consilina e presidente della comunità montana Francesco Cavallone, già a capo del DS72. «In ragione dell’amicizia e della stima che ci lega, rivolgo il mio più sincero augurio di una proficua amministrazione nell’interesse di tutta la collettività». Queste le prime parole di Cavallone indirizzate a Michele Marmo.

«Non posso esimermi dal rivolgere un sincero ringraziamento ai colleghi Sindaci per la stima e la fiducia accordatami eleggendomi nell’aprile 2016 e per l’impegno speso nel periodo della mia presidenza, nonché al Giuseppe Di Fluri, Direttore Sanitario sino al 1°/5/2018, e all’attuale Direttore Sanitario, Claudio Mondelli, per la professionalità, la disponibilità e la collaborazione offerta al sottoscritto, che hanno permesso l’attuazione di un’importante azione sinergica per rendere sempre più efficiente il Distretto Sanitario n°72 e garantire un servizio eccellente alle comunità locali», conclude Cavallone