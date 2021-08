Matinella, coltivava cannabis: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Matinella in attività congiunta con la Polizia Locale di Albanella, hanno tratto in arresto un soggetto pregiudicato, trovato in possesso di 73 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana; n.1 bilancino di precisione; n.1 carabina illegalmente detenuta; n.2 serre rudimentali contenenti n.102 piante di cannabis indica.

La sostanza stupefacente, dal peso complessivo di 34 kg. è stata sottoposta a sequestro unitamente al restante materiale e sarà inviata al L.A.S.S. del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno per le analisi di competenza.

L’interessato è stato ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.