Ferragosto sicuro: task force nel Cilento

Ferragosto in sicurezza. saranno le Costiere quella Cilentana e quella Amalfitana, le più monitorate anche in vista dei flussi turistici previsti nei prossimi giorni. Tutto ciò senza perdere di vista i centri cittadini e il rispetto delle norme anticovid.

Ferragosto sicuro: tavolo in Prefettura

È quanto stabilito nel corso della seduta del Comitato per l’ordine e la pubblica sicurezza. L’incontro ieri mattina, presieduto dal viceprefetto vicario Silvana D’Agostino. Presenti tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine.

I controlli

A Ferragosto riflettori accesi, dunque, specialmente nelle località a maggiore vocazione turistica della Costiera Amalfitana e Cilentana, per coniugare la ripresa del settore turistico e dell’economia in generale, con la necessità di tutelare la sicurezza delle persone e la salute pubblica.

L’esigenza è di incrementare le attività di prevenzione e controllo del territorio a carattere generale. Nello specifico si punta ad implementare l’attività informativa e info-investigativa nei confronti dei soggetti che potrebbero essere vicini a formazioni terroristiche nonché a protezione degli obiettivi sensibili individuati nel piano coordinato di controllo del territorio. Indicazioni che arrivano direttamente dal capo della polizia.

Saranno dunque attuati mirati servizi di vigilanza nelle località balneari e in quelle ove solitamente si registra la maggior presenza di persone, soprattutto tra i più giovani. Saranno orientati anche alla verifica del rispetto delle disposizioni anti-Covid in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento.

In tale contesto, particolare attenzione sarà dedicata alle verifiche di tipo amministrativo presso gli esercizi pubblici e i luoghi in cui si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Le forze dell’ordine monitoreranno anche il rispetto delle disposizioni regionali in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. I Sindaci potranno valutare l’adozione di provvedimenti sindacali ulteriormente restrittivi.

Le attività di vigilanza e i controlli delle forze dell’ordine a Ferragosto saranno intensificati, inoltre, lungo le principali arterie stradali e i punti di snodo. Questi ultimi sono interessati da un aumento del traffico veicolare per l’esodo estivo.