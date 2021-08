Caretta caretta in Cilento: inizia la schiusa. Si cercano volontari

ASCEA. Sono 48 i nidi di caretta caretta in Campania. Un vero e proprio record con la costa del Cilento a trascinare tutta la Regione. Lo scorso 7 agosto l’ultima nidificazione, sul litorale di Pisciotta, presso il lido Caretta Caretta. Ad accorgersi della presenza della tartaruga la 14enne Asia Sorrentino che ha seguito la scena della deposizione in silenzio per poi allertare le autorità.

Aumentano i nidi di caretta caretta e iniziano le schiuse

Se i nidi continuano a crescere, in questa settimana sono iniziate anche le schiuse. La prima sul litorale di Castel Volturno, poi le tartarughine sono spuntate fuori anche dal primo nido di Ascea. Il tutto avviene sotto lo sguardo attento degli esperti della Stazione Zoologic Anton Dohrn e dei volontari che per settimane hanno vegliato sui nidi, quelli dell’Enpa, del gruppo Tartarughe Marine in Campania e di Legambiente. E proprio da loro arriva l’invito ad unirsi al monitoraggio dei nidi di caretta caretta.

Continua il monitoraggio dei nidi di caretta caretta

La ricerca di volontari

«A breve saranno attivi tre presidi diversi, ognuno della durata di circa 10 giorni, nei quali è necessario un monitoraggio h24», dicono da Legambiente Cilento.

«Non è richiesta esperienza (sarà fatta formazione su campo da parte di personale specializzato) ma affidabilità e spirito di adattamento», aggiungono.

Per informazioni contattare il numero 3337432243. La ricerca di volontari per il monitoraggio dei nidi d caretta caretta riguarda in particolare per la zona di Montecorice, San Mauro Cilento e Castellabate.