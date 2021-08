Sapri: AAA…cercasi Spigolatrice

La Pro Loco di Sapri, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, ha aperto le le iscrizioni al Concorso “La Spigolatrice 2021” che sarà eletta in occasione della manifestazione che si terrà il 17 Agosto alle ore 21:00 in Area Spettacoli “Radio Sapri” e parteciperà al Corteo che rievoca lo sbarco di Pisacane previsto per il 26 Agosto.

Le iscrizioni, compilando l’ apposito modulo, dovranno essere consegnate presso il box Pro Loco in Villa Comunale, presso Luongo Calzature in Corso Umberto I e presso Ottica Schettini in Corso Umberto entro e non oltre il 15 Agosto.

“La nuova Spigolatrice rappresenterà la nostra città e sarà presente agli avvenimenti a cura del Comune di Sapri e della Pro Loco restando in carica fino al Pisacane 2022”, fanno sapere dall’associazione.