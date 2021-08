Oroscopo: Toro, sentimenti fragili

Ariete – Aumenta la vostra voglia di indipendenza decisionale nel lavoro: siate chiari con i superiori. Non deludete chi vi ama tanto.PUBBLICITÀ

Toro – Avete un ottimo fiuto nella professione e anche questa volta i fatti dimostreranno che avete avuto ragione. Sentimenti fragili.

Gemelli – Per gli affari siete ancora in un periodo di assestamento: riflettete prima di fare altri passi. In amore siete già ai progetti per il futuro.

Cancro – La vostra pazienza, nella professione, sarà messa a dura prova dagli eventi. Sforzatevi di reagire. Successo nei rapporti affettivi.

Leone – Grazie all’intuito eccezionale riuscirete a muovervi nella direzione giusta negli affari. Vi affascinano solo le persone enigmatiche.

Vergine – Se avete qualche buon progetto di lavoro nel cassetto questo è il momento di tirarlo fuori. In amore siete troppo esigenti e severi

Bilancia – Le vostre possibilità nel lavoro sono superiori a quanto crediate: mettetele alla prova. Un amore intenso, coinvolgente

Scorpione – Nella professione cercate di sfruttare al massimo questo periodo ricco di prospettive. In amore non sbilanciatevi se non siete convinti.

Sagittario – Un progetto professionale piuttosto complesso andrà in porto nel migliore dei modi. Nelle questioni di cuore siete troppo prevenuti.

Capricorno – Avete ottime carte in mano nella professione e la partita è ancora tutta da giocare: siate cauti. Date una svolta alla vita affettiva

Acquario – Non dovete scoraggiarvi per ogni piccolo ostacolo sulla vostra strada: il lavoro è fatto di alti e bassi. Gli affetti vi riservano grandi soddisfazioni.

Pesci – Avrete l’opportunità di avvicinare una persona che vi sarà molto utile per raggiungere la meta nel lavoro. In amore impegnatevi ne vale la pena.