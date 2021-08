L’almanacco del 10 agosto 2021

E’ il 222° giorno dell’anno, 32ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 143 giorni.

Santi del giorno

San Lorenzo (Diacono e Martire)

San Besso (Martire)

San Lorenzo è considerato patrono dei bibliotecari, cuochi, librai, pasticcieri, vermicellai, pompieri, rosticcieri e lavoratori del vetro

Etimologia

Lorenzo, è un nome di chiara origine etnica: “laurentius”, “cittadino di Laurentum”, dal termine prelatino che designava questa antica città laziale, oggi del tutto scomparsa, che sorgeva vicino ad un albero di lauro, venerato come sacro.

Proverbio del giorno

Il giusto porta la pena per il peccatore.

Aforisma del giorno

Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? (Gesù)

Accadde Oggi

1910 – Padre Pio diventa sacerdote

1984 – Debuttano i Red Hot Chili Peppers

1793 – Apre il Louvre

1893 – Costituita la Banca d’Italia

Sei nato oggi?

Sei gentile, attraente e socievole. I rapporti umani per te sono molto importanti e sai gestire le relazioni sociali con grande abilità: questa predisposizione ti tornerà utile anche nel lavoro e ti aiuterà a raggiungere una buona posizione. In amore sei molto indipendente e se ti legherai a qualcuno lo farai solo a ragion veduta.

Celebrità nate in questo giorno

1960 – Antonio Banderas

1965 – Lorella Cuccarini

1810 – Camillo Benso conte di Cavour

1973 – Javier Zanetti