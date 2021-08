Esposizione al sole e problemi legati alla pelle: ne parliamo con la Dermatologa Fabiana Errico | VIDEO

Siamo nel pieno della stagione estiva e quindi maggiormente esposti ai raggi solari. Tutti abbiamo voglia di goderci il mare e il sole e tutti desideriamo un’abbronzatura bellissima e duratura; dobbiamo, però, prestare attenzione ad esporci, in modo corretto.

Ne abbiamo parlato con la Dottoressa Dermatologa Fabiana Errico, che ci ha spiegato in che modo esporsi al sole, a quali rischi si va incontro, invece, con una cattiva esposizione, sottolineando l’importanza della protezione solare.

Una menzione particolare anche per la mappatura dei nei, come e ogni quanto farla, ma anche l’esposizione al sole per chi soffre di dermatiti e psoriasi e macchie solari.

Segui l’intervista per tutti i consigli utili della Dermatologa Errico.

