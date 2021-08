Tragico incidente nel potentino: morto un uomo di Sala Consilina

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto stamani, per cause imprecisate, sulla fondovalle del Sinni, ad alcuni chilometri da Lauria (Potenza). Si sono scontrati frontalmente un furgone e un’auto.

Incidente mortale: si indaga sulle cause

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. Sul posto – ha reso noto l’Anas – sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per accertare le cause dell’incidente e per riaprire al traffico la strada.

Le vittime

Le vittime, entrambi i conducenti dei mezzi, sono un giovane di Lauria, alla guida della Opel, e un uomo di Sala Consilina.