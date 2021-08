Paura ad Agropoli, lampione crolla su un’auto

AGROPOLI. Camion in manovra colpisce un palo della luce che cade e finisce su un auto. È successo questa mattina nei pressi dell’oratorio padre Giacomo Selvi. Un episodio che poteva sfociare in tragedia, considerato che è avvenuto in una zona dove ogni giorno transitano migliaia di persone dirette al vicino parcheggio, in chiesa, all’oratorio o al supermercato.

Stando alle prime Ricostruzioni l’autista di un camion di un fornitore proprio dell’attività commerciale, nell’eseguire la manovra, non si sarebbe reso conto della presenza di un lampione. Quest’ultimo, colpito, è crollato, andando ad impattare contro un’auto in sosta.

Per fortuna in quel momento non transitavano pedoni ed anche all’interno dell’auto non era presente nessuno.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. L’area interessata dall’incidente è stata chiusa ed alcune utenze sono rimaste senza corrente.