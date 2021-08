L’almanacco del 9 agosto 2021

E’ il 221° giorno dell’anno, 32ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 144 giorni.

Santi del giorno

San Romano (Martire)

Santa Teresa Benedetta della Croce (Martire)

Santi Fermo e Rustico (Martiri)

Etimologia

Fermo, dal latino “firmus”, “fermo”, è un personale attestato in tutta Italia, specie al Centro, grazie al culto per alcuni santi celebrati dal Martirologio. In Spagna, il diminutivo “Fermin” è diffuso in tutti i Paesi baschi, grazie alla celeberrima Corsa dei Tori di Pamplona (Navarra), celebrata in nome di San Fermìn.

Proverbio del giorno

Acqua d’agosto: olio, miele e mosto.

Aforisma del giorno

Il pregio della vittoria si considera dalle difficoltà. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1173 – Iniziano i lavori della Torre di Pisa

1930 – Esordio di Betty Boop

Sei nato oggi?

La natura ti ha regalato bellezza, intelligenza e prontezza di spirito. Hai dunque molte doti naturali per ottenere ciò che vuoi. Sei però un po’ troppo sensibile all’adulazione: fai attenzione a non farti incantare da falsi amici. In amore spesso pretendi più di quel che dai: sii più disponibile.

Celebrità nate in questo giorno

1920 – Enzo Biagi

1959 – Toni Servillo

1963 – Whitney Houston

1939 – Romano Prodi

1973 – Filippo Inzaghi

Scomparsi oggi

1962 – Hermann Hesse