Fabio Oggiano, colpo in attacco per la Gelbison

Nuovo colpo di mercato in casa Gelbison che oggi ha cominciato il suo ritiro in vista delle prossima stagione. I vallesi hanno reso noto l’ingaggio dell’attaccante Fabio Oggiano. Questo il comunicato della società in merito all’ultimo acquisto rossoblù.

In rossoblù arriva Fabio Oggiano. Il forte attaccante è della Gelbison

La Gelbison inarrestabile sul fronte mercato piazza un altro colpo. L’attacante Fabio Oggiano vestirà la maglia rossoblù.

L’accordo con il giocatore è arrivato nel giorno dell’inizio della preparazione e da domani l’atleta sarà a disposizione di Mister Gianluca Esposito. Nato a Sassari l’8 Luglio 1987, Oggiano arriva dall’Acr Messina, neo promossa in Lega Pro, e ha vestito le maglie di Alghero, PortoTorres, Forlí, Terracina, Olbia, Viterbese, Reggina, Lumezzane, Cavese, Taranto e Albalonga. Una lunga esperienza in cui ha sempre messo a disposizione le sue grandi doti tecniche. Si è particolarmente distinto per la sua qualità finalizzativa. A Terracina nella stagione 2013-2014 mise a segno 15 gol in 28 partite. Ora l’attaccante é pronto a scendere in campo con Gelbison. Questa mattina l’accordo e la stretta di mano con il Presidente Maurizio Puglisi e il direttore Sportivo Nicoló Pascuccio.

La parole di Fabio Oggiano

“Indossare la maglia rossoblù significa far parte di una importante realtà. È un onore per me appartenere ad una società seria ed organizzata come la Gelbison. Essere qui rappresenta tanto, ma soprattutto una grossa responsabilità”.

Nei giorni scorsi la conferma di Gesualdi

Ancora una conferma nella rosa rossoblù. L’Asd Gelbison comunica di aver rinnovato l’accordo con Federico Tomas Gesualdi, portiere classe 1997. Il calciatore argentino arrivato nella passata stagione dal Trebisacce sarà a disposizione di Mister Gianluca Esposito. Gesualdi ha iniziato la carriera in Argentina con la maglia dell’Atletico Banfield. Ex Lanus, nella massima serie Argentina, nel 2016 è stato ingaggiato dal Marsala, successivamente nel 2017 ha militato nel Rotunda Maris, squadra di Promozione Lucana.