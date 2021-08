A Castellabate arrivano i “Coupons Book”

Il Comune di Castellabate porta avanti l’impulso all’innovazione e informatizzazione dei servizi connessi alla Pubblica Istruzione attraverso l’attività di dematerializzazione della documentazione amministrativa e alla semplificazione delle procedure a beneficio degli utenti.

Per l’anno scolastico 2021/2022 anche il sistema delle cedole librarie viene del tutto informatizzato, grazie alla piattaforma software in cloud “CouponsBook”, dedicata agli alunni frequentanti la scuola primaria dell’IC Castellabate.

Le famiglie aventi diritto alla cedola libraria riceveranno un pin univoco, da utilizzare per il ritiro gratuito dei libri di testo previsti per la classe di scuola primaria frequentata dall’alunno, presso la cartolibreria “My Melody”, sita in Corso Matarazzo n. 57 a Santa Maria di Castellabate, unica accreditata per questo servizio.

Il pin univoco viene generato automaticamente e viene trasmesso attraverso e-mail/sms secondo i dati forniti dai genitori all’Istituzione Scolastica. Il sistema è completamente telematico e non sarà necessario ritirare fisicamente la cedola cartacea. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Call Center al numero: 0825/1806043, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Elisabetta Martuscelli, commenta la nuova modalità di acquisizione delle cedole: «Stare al passo con i tempi è fondamentale per le Pubbliche amministrazioni e per le istituzioni scolastiche, poiché la tecnologia ci viene in soccorso molto spesso per snellire e semplificare le procedure. Grazie a questo ulteriore servizio messo a disposizione, i genitori non dovranno preoccuparsi di nulla, riceveranno infatti automaticamente un codice con il quale poter prenotare e ritirare i libri scolastici degli alunni titolari della cedola senza dover produrre e fornire alcuna documentazione cartacea».