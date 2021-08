Opportunità di lavoro a Caggiano: bando per agente di Polizia Municipale

CAGGIANO. E’ strato indetto un concorso per un posto da Operatore di Polizia Municipale (categoria C), a tempo pieno ed indeterminato. Il bando, presente sul sito dell’Ente, contiene tutti i requisiti e le modalità per partecipare che sono esclusivamente telematiche attraverso il portale Asmelab.



Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 23:59 del trentesimo giorno dalla data di prossima pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami”.

Per poter partecipare è necessario avere tutti i requisiti previsti dalla legge, nonché specifici requisiti relativi alla patente di guida (patente B), acutezza visiva), porto d’armi, conoscenza di apparecchiature informatiche, non essere obiettore di coscienza o non essersi trovato ad essere espulso da forze armate o corpo militare. Per tutti i requisiti clicca qui.