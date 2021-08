Campetto comunale a Lustra: ecco le tariffe

LUSTRA. Il Comune, retto dal sindaco Luigi Guerra, ha fissato le tariffe per il campo di calcetto della frazione Selva. La struttura potrà essere utilizzabile al costo di 20 euro per le attività diurne, mentre sarà di 30 euro per quelle notturne. Le prenotazioni da parte degli utenti potranno avvenire dalle 10 alle 13 dal lunedì al venerdì presso Palazzo di Città.

I pagamenti potranno anche essere effettuati tramite il bollettino postale ed avvenire prima dell’utilizzo dell’impianto. Il comune individuerà inoltre il referente della struttura che avrà a disposizione le chiavi di accesso.

Le nuove tariffe, entrate in vigore dal primo agosto, saranno valide fino al 30 settembre, successivamente l’amministrazione potrà anche decidere di esternalizzare la gestione del campo.

La rimodulazione delle tariffe si è resa necessaria, fanno sapere dal comune, in quanto l’ Ente “sostiene spese per le strutture e le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe per l’uso delle stesse assicurano una copertura parziale delle spese di gestione”.