L’almanacco del 6 agosto 2021

E’ il 218° giorno dell’anno, 31ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 147 giorni.

Santi del giorno

Trasfigurazione del Signore

San Salvatore

S. Maurino vesc.

S. Giacomo erem.

S. Giordano mart.

Etimologia

Giordano, dalla radice semitica “scorrere”, deriva la forma latinizzata “Iordanus”, che finì col definire il fiume della Palestina “Giordano”. L’uso del toponomastico come personale è attribuibile ai cristiani, per la sacralità del corso d’acqua. La sua massima diffusione si ebbe con le Crociate, condotte in questi luoghi santi.

Proverbio del giorno

Al paragone si conosce l’oro.

Aforisma del giorno

Una donna chiede volentieri consiglio al marito se non altro per ignorarlo. (Arthur Schnitzler)

Accadde Oggi

1945 – L’atomica su Hiroshima

1932 – Apre la mostra del cinema di Venezia

1890 – Primo condannato alla sedia elettrica

1991 – Inizia l’era di internet

1919 – Esordio dell’eroe Zorro

Sei nato oggi?

I nati il 6 agosto hanno uno smodato desiderio di esperienze. Sono particolarmente attratti da avvenimenti unici o straordinari, che accadono magari una volta nella vita, alcuni dei quali sembrano impossibili, inesplicabili, persino di origine soprannaturale. Qualche volta producono da sé queste esperienze, oppure vi si imbattono per caso, vi prendono parte attiva o semplicemente leggono o scrivono su tali avvenimenti; in ogni caso è il contatto fisico con l’esperienza stessa, la personale scoperta di qualcosa che era stato a lungo dimenticato o da sempre sconosciuto che li attrae magneticamente.

Celebrità nate in questo giorno

1881 – Alexander Fleming

1972 – Geri Halliwell

1928 – Andy Warhol

1923 – Marisa Merlini

Scomparsi oggi

1994 – Domenico Modugno

1660 – Diego Velázquez

1969 – Theodor Adorno