Una passeggiata fotografica alla scoperta di Caggiano

“Racconti fotografici” Il nuovo suggestivo progetto che vede impegnata l’associazione Voltapagina in tre appuntamenti: tre pomeriggi estivi, tre passeggiate alla scoperta di incantevoli luoghi, scorci, dettagli, tra le vie e le piazze di tre paesi del Vallo di Diano.

L’evento si rivolge a tutti coloro che hanno la passione della fotografia, o anche solo il piacere di osservare i nostri borghi attraverso l’obbiettivo, che sia quello di una macchina fotografica o di uno smartphone, per cogliere e conoscere gli infiniti volti che la bellezza ci riserva, per raccontarla attraverso le immagini.

Per il secondo appuntamento ci troviamo a Caggiano, l’8 agosto alle 16.00, in piazza Lago. L’evento è realizzato nell’ambito del Progetto “Riabitare i luoghi” in collaborazione con Sodalis Csv Salerno.

Il progetto si concluderà con una mostra il 5 settembre, in cui saranno esposti i più bei scatti realizzati durante le tre passeggiate. Alla realizzazione della “passeggiata fotografica caggianese” hanno concorso il Comune di Caggiano, il Forum Comunale dei Giovani – Caggiano e la Pro Loco Caggiano-Sa che ringraziamo per la collaborazione. Vi aspettiamo l’8 agosto per condividere momenti di serenità e bellezza !!

