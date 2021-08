Wifi gratis a Casal Velino: accordo con Samtel per il servizio

CASAL VELINO. Wifi gratis nel Comune cilentano. Raggiunto l’accordo con Samtel Network per un servizio Adsl con banda minima garantita di 100 mega. Questo consentirà la connessione ad internet negli spazi pubblici comunali, permettendo ai turisti e ai cittadini di utilizzare il servizio nella piazza principale “Grandi eventi”, sul porto e su tutto il lungo mare.

Come funziona il servizio wifi

Per l’utente sarà semplice e veloce connettersi. Basterà effettuare una registrazione collegandosi alla rete wifi. Successivamente ci si potrà spostare liberamente su tutto il territorio di Casal Velino Marina, navigando gratuitamente alla velocità di 100mega.

Una buona notizia per la comunità. A portare avanti l’iniziativa l’amministrazione comunale di Casal Velino.

L’iniziativa

L’esecutivo ha ritenuto importante offrire questo servizio di valenza sociale, utile per i residenti ma anche per i turisti.

L’intenzione dell’amministrazione è di portare la medesima connessione anche in zone della città periferiche entro la fine dell’anno.

Sono sempre di più i comuni che stanno investendo sul wifi free. Un modo per garantire a tutti libero accesso alla rete, anche per quegli utenti che non hanno a disposizione internet a casa o che intendono risparmiare i dati sul proprio smartphone.

Un servizio importante per il territorio che al momento è limitato alle sole aree costiere, con l’auspicio che possa presto essere implementato.