Open day per i vaccini: appuntamento il 6 agosto a Sapri

SAPRI. Si terrà il prossimo 6 agosto, l’open day dei vaccini anti-Covid a Sapri. L’iniziativa è dedicata ai residenti del Distretto Sanitario 71 di età compresa tra i 18 e i 39 anni. Sono disponibili , 407 dosi di Moderna.

Open day per i vaccini: come vaccinarsi

Potranno sottoporsi all’inoculazione del siero coloro che ancora devono ricevere la prima dose.

Per farlo basterà inviare una mail all’indirizzo posapri.dirsan@aslsalerno.it o telefono ai numeri 0973 609376 o 0973 609480. Successivamente ci si potrà recare nell’orario indicato presso l’auditorium comunale.

Le iniziative nel Cilento

Un appuntamento importante che cade proprio nel giorno in cui entra in vigore il green pass. Pertanto potrebbe essere l’occasione per molti cittadini che fino ad oggi non hanno voluto, o potuto, sottoporsi alla somministrazione dei vaccini di prenotarsi.

In questi giorni sono stati avviati anche degli appuntamenti notturni per l’inoculazione dei vaccini anticovid per turisti e residenti delle località costiere del Cilento. Prima tappa a Marina di Camerota nella giornata di ieri; oggi appuntamento a Palinuro. Domani ad Acciaroli.