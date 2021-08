Castellabate, bimbo si tuffa e rischia di annegare: salvato dal bagnino

CASTELLABATE. Inizio di settimana in cui i bagnini di spiagge libere e stabilimenti balneari sono stati costretti agli straordinari. Diversi gli interventi eseguiti per mettere in salvo bagnanti in difficoltà, a causa anche del mare grosso.

Tra le attività di salvataggio eseguite lungo il litorale cilentano da segnalare quella del bagnino del “Villaggio Silvia” in zona Lago a Castellabate. Lunedì un bambino, tuffatosi in acqua nonostante il mare agitato, ben presto ha avuto bisogno di aiuto non riuscendo a rientrare a riva.

Il bagnino si è tuffato in mare nonostante la forte corrente e lo ha portato in salvo.

Durante il salvataggio l’addetto al salvamento ha perso gli occhiali. Vista l’importanza del gesto e il suo coraggio, la Direzione del Villaggio ha scelto di ricomprarglieli ed ha deciso di rivolgergli anche un encomio per il gesto.