Pertosa, va in pensione ma continuerà a lavorare gratis per l’Ente

PERTOSA. Aumenta il numero di comuni che a causa dell’impossibilità di procedere a nuove assunzioni si affidano a personale in quiescenza. L’ultimo esempio arriva da Pertosa dove la signora Teresa Lupo, per anni in servizio nell’ufficio ragioneria, ha scelto di proseguire la sua attività, nonostante sia già in pensione.

Lo farà gratuitamente, come prevede la legge, usufruendo soltanto dei rimborsi spesa.

Una necessità per l’Ente guidato dal sindaco Domenico Barba, considerato che la carenza di personale metterebbe a rischio il buon funzionamento dell’area Economica – Finanziaria dell’Ente.

Teresa Lupo, alla luce dell’esperienza maturata, potrà continuare a svolgere la sua professione e garantire ausilio all’Ente e al contempo formare il nuovo personale che sarà adibito al servizio.