Palinuro: giovane salvato sulla spiaggia delle Saline

Un giovane è stato salvato in località Saline. È successo questa mattina quando un ventenne romano ospite al lido “Le Conchiglie” si è tuffato in mare per un bagno insieme alla sorella. La ragazza poco dopo torna in spiaggia mente il fratello, per via delle correnti, non è riuscito a raggiungere la riva nonostante le sue doti natatorie.

Il bagnino Ernesto Enrique Keller si è accorto immediatamente che il ragazzo si trovava in difficoltà ed è corso a prestare soccorso.

A fatica è riuscito a portarlo sulla battigia dove i soccorritori si sono sincerati delle condizioni di salute del giovane turista. Per fortuna solo un momento di paura ma tutto si è risolto per il meglio.