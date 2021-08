Incendio a San Nicola di Centola: vegetazione in fiamme

CENTOLA. L’intervento delle squadre AIB della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo e dei vigili del fuoco di Policastro Bussentino è stato provvidenziale per domare incendio divampato nella giornata di oggi a San Nicola di Centola, in località Carpine.

Incendio a San Nicola di Centola: i danni

Le fiamme si sono diffuse nel pomeriggio, alimentate dal vento. Hanno distrutto diversi ettari di vegetazione nell’area collinare. Dopo l’intervento la zona è stata messa in sicurezza e sono stati evitati problemi maggiori.

I precedenti

Purtroppo il numero di incendi in questa stagione estiva è già notevole: diverse aree hanno subito danni da Agropoli a Casal Velino, passando per Ascea. Qui il rogo divampato nel weekend ha messo in pericolo diverse abitazioni.

Per domarlo è stato necessario anche l’intervento di un elicottero della protezione civile regionale. Gran parte dei roghi hanno purtroppo origine dolosa. Sulle cause dell’incendio a San Nicola di Centola sono in corso accertamenti.